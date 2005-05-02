Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марсель Бербер
Marcel Berbert
Киноафиша
Персоны
Марсель Бербер
Марсель Бербер
Marcel Berbert
Дата рождения
25 декабря 1922
Возраст
82 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
2 мая 2005
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
8.0
Американская ночь
(1973)
7.6
Карманные деньги
(1976)
7.4
Семейный очаг
(1970)
Фильмография Марсель Бербер
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
1976
1973
1970
1969
Все
4
Фильмы
4
Актер
2
Продюсер
2
7.6
Карманные деньги
L'argent de poche
комедия, драма
1976, Франция
8
Американская ночь
La nuit américaine
комедия, драма
1973, Франция / Италия
7.4
Семейный очаг
Domicile conjugal
драма, комедия
1970, Франция / Италия
6.9
Сирена «Миссисипи»
La sirène du Mississipi
мелодрама, драма
1969, Франция / Италия
