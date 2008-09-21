Оповещения от Киноафиши
О фильме

Однажды ночью Уильям Арчер становится свидетелем ужасной катастрофы. Он пробует спасти пострадавшего, но это благодеяние становится для него роковым, так как авария была подстроена двумя агентами ФБР. С этого момента за Уильямом начинают охотиться убийцы...
Страна Германия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 21 сентября 2008
Дата выхода
21 сентября 2008 Германия
5 мая 2009 США
Производство Stormlight Films, Zeitsprung Entertainment
Другие названия
The Lost Samaritan, Az elveszett szamaritánus, El samaritano perdido, Ostatni Samarytanin, Se lathos topo kai hrono, Случайный свидетель
Режиссер
Томас Ян
Томас Ян
В ролях
Йен Сомерхолдер
Йен Сомерхолдер
Рута Гедминтас
Рута Гедминтас
Оливер Дебушвиц
Дэвид Шеллер
Анна Фин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

4.3
Оцените 12 голосов
4.2 IMDb
