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Красные хвосты Красные хвосты
Киноафиша Фильмы Красные хвосты Красные хвосты, 2012: актеры и роли
Red Tails Красные хвосты 2012 / США
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Красные хвосты, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Энтони Хемингуэй Энтони Хемингуэй Anthony Hemingway
В ролях
Терренс Ховард Терренс Ховард Terrence Howard Брайан Крэнстон Брайан Крэнстон Bryan Cranston Майкл Б. Джордан Майкл Б. Джордан Michael B. Jordan Ли Тергесен Ли Тергесен Lee Tergesen Тристан Уайлдс Роберт Казински Роберт Казински Robert Kazinsky Кьюба Гудинг мл Кьюба Гудинг мл Cuba Gooding Jr.
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