Киноафиша Фильмы Время жатвы Награды и номинации фильма Время жатвы

Награды и номинации фильма Время жатвы 2004

ММКФ 2004 ММКФ 2004
Премия российских кинокритиков – особое упоминание
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Золотой Святой Георгий
Номинант
Окно в Европу 2004 Окно в Европу 2004
Лучший фильм
Победитель
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2004 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2004
Гран При
Номинант
