Марина Разбежкина
Marina Razbezhkina
Киноафиша
Персоны
Марина Разбежкина
Марина Разбежкина
Marina Razbezhkina
Дата рождения
17 июля 1948
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Путешественник, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.6
Новый Берлин
(2023)
6.1
Чужая работа
(2015)
5.8
21 день
(2014)
7.6
Новый Берлин
New Berlin
приключения, драма, исторический
2023, Россия
3.6
Кино для Карлоса
Film for Carlos
документальный
2017, Россия / Гватемала
Униженные и оскорбленные
документальный
2016, Россия
Здесь и сейчас
Here and Now
документальный
2016, Россия
6.1
Чужая работа
Chuzhaya rabota
документальный
2015, Россия
5.8
21 день
21 den
драма, документальный
2014, Россия
Смотреть трейлер
4.9
Оптическая ось
Optical Axis
документальный
2013, Россия
Почему я тут
Pochemu ya tut
короткометражный, документальный
2013, Россия
5.8
Зима, уходи!
Zima, ukhodi!
документальный
2012, Россия
С.П.А.Р.Т.А.: Территория счастья
документальный
2012, Россия
5
Яр
Yar
драма
2007, Россия
5.7
Время жатвы
Vremya zhatvy
комедия, драма
2004, Россия
Новости о Марина Разбежкина
