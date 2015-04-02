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Соломенные псы
Отзывы о фильме «Соломенные псы»
Straw Dogs
Соломенные псы
2011 / США
Трейлер
7.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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kinetic
2 апреля 2015, 12:51
Наконец выходит фильм «Соломенные псы» - ремейк фильма 70-х гг, который рассказывает про молодого ученого и его жену, которые ради тишины и спокойствия приехала в какое-то захолустье и сражаются с местным быдлом? Там Дастин Хоффман снимался, он молодой там еще, это одна из его первых ролей в кино. Собирались выпускать уже в начале года, сейчас на ноябрь у нас перенесли. Должен быть настоящий психологический триллер-блокбастер. Уж скорей бы премьера!
2 апреля 2015, 12:51
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makkoy
2 апреля 2015, 12:51
Интересно, каким получится ремейк на «Соломенных псов» с Хоффманом 1971 г. Вместо Хоффмана будет Марсден, его жену будет играть Босворт, а режиссером вместо Пекинпа будет Род Лури. Это очень серьезная драма - интересно, справятся ли новые участники или просто отделаются взаимным мочиловом с разоблачением? Фильм 71-ого до сих пор смотрят, его, наверное, не превзойти. Но сможет ли Голливуд сегодня хотя бы поддержать тот же уровень драматургии? Посмотрим. Да, и перед премьерой всем советую почитать книгу, по которой снят первый фильм!
2 апреля 2015, 12:51
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KristiNO
2 апреля 2015, 12:51
Не понимаю, зачем снимать такие замороченные фильмы? Актеры такие миленькие – Марсден просто прелесть. И начинается занудство про то, как умных обижают и как они почему-то не хотят насилия, а потом у них крышу сносит и они мочат всех подряд хуже какого-нибудь серийного громилы и убийцы. Не знаю, зачем переснимать старые фильмы. Ну, были. Ну, классика. Так ее можно в любой момент посмотреть. Все равно не переплюнешь. Так что в кино не пойду. Но по компу посмотрю , наверное))
2 апреля 2015, 12:51
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Kirill86
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Serene, 10/11/2011 - 19:52:53):
"Последний дом слева" и "Я плюю на ваши могилы"
Он настолько жестокий?! Когда смотрел "я плюю на ваши могилы" было очень жестко!!!👍 Сцены издевательств перенесли очень хорошо!
Вот думаю идти на него?! Хотелось бы увидеть что-то похожее на эти фильмы!!
2 апреля 2015, 12:51
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Kirill86
2 апреля 2015, 12:51
Только из кино!
Цитата (Serene, 10/11/2011 - 19:52:53):
онфликты нарастают постепенно и неумолимо
Не сказал бы что так быстро начинается!!! Минут сорок, трешь мнешь и все в этом духе!
Концовка в фильме наступила быстро, буквально за 10 минут всех почикали и все!!!
Цитата (Serene, 10/11/2011 - 19:52:53):
ждал гораздо более кровавой развязки
Финальная сцена с капканом, разве не кровавая развязка!?✊
До фильма " Я плюю на ваши могилы" этот фильм не дотягивает! Там прямо все очень жестко было, а в этом фильме так лайт, всего в меру! Игра актеров нормальная, для токого фильма пойдет!
7/10
2 апреля 2015, 12:51
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Игорь82
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Позавчера посмотрел, понравился ремейк, все в меру. Есть какието недочеты, но на них внимание особо не обращаешь, потому что больше интересно, что дальше будет происходить, а не задумываться над мелкими недочетами✊
2 апреля 2015, 12:51
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Он настолько жестокий?! Когда смотрел "я плюю на ваши могилы" было очень жестко!!!👍 Сцены издевательств перенесли очень хорошо!
Вот думаю идти на него?! Хотелось бы увидеть что-то похожее на эти фильмы!!
Цитата (Serene, 10/11/2011 - 19:52:53):онфликты нарастают постепенно и неумолимо
Не сказал бы что так быстро начинается!!! Минут сорок, трешь мнешь и все в этом духе!
Концовка в фильме наступила быстро, буквально за 10 минут всех почикали и все!!!Цитата (Serene, 10/11/2011 - 19:52:53):ждал гораздо более кровавой развязки
Финальная сцена с капканом, разве не кровавая развязка!?✊
До фильма " Я плюю на ваши могилы" этот фильм не дотягивает! Там прямо все очень жестко было, а в этом фильме так лайт, всего в меру! Игра актеров нормальная, для токого фильма пойдет!
7/10
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