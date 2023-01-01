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Соломенные псы
Соломенные псы, 2011: актеры и роли
Straw Dogs
Соломенные псы
2011 / США
Трейлер
7.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Соломенные псы, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Род Лури
Rod Lurie
В ролях
Александр Скарсгард
Alexander Skarsgard
Кейт Босуорт
Kate Bosworth
Джеймс Марсден
James Marsden
Джеймс Вудс
James Woods
Уолтон Гоггинс
Walton Goggins
Рис Коиро
Энсон Маунт
Anson Mount
Лас Алонсо
Laz Alonso
Уилла Холланд
Willa Holland
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Переводчик
Рецензия
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