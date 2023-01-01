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Соломенные псы Соломенные псы
Киноафиша Фильмы Соломенные псы Соломенные псы, 2011: актеры и роли
Straw Dogs Соломенные псы 2011 / США
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Соломенные псы, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Род Лури Род Лури Rod Lurie
В ролях
Александр Скарсгард Александр Скарсгард Alexander Skarsgard Кейт Босуорт Кейт Босуорт Kate Bosworth Джеймс Марсден Джеймс Марсден James Marsden Джеймс Вудс Джеймс Вудс James Woods Уолтон Гоггинс Уолтон Гоггинс Walton Goggins Рис Коиро Энсон Маунт Энсон Маунт Anson Mount Лас Алонсо Лас Алонсо Laz Alonso Уилла Холланд Уилла Холланд Willa Holland
Переводчик
Переводчик
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Вызов
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