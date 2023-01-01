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Аида
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Аида, 2009

2009 / Италия
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3 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Аида - дочь эфиопского царя Амонасро и рабыня дочери фараона Амнерис. Аида влюблена в доблестного воина, предводителя египетских войск, Радамеса, который, разделяя с ней это чувство, даже не подозревает о том, что ее отец Амонасро является зачинщиком бунта повстанцев, с которыми он сражается. Дело усугубляется любовными чувствами египетской царицы Амнерис к Радамесу. Аида сперва предает любовь Радамеса, выведав у него дорогу, которой пойдут египтяне на эфиопов, но затем добровольно идет с ним на страшную мучительную смерть.

Опера насыщена массовыми сценами, торжественными шествиями, мощными ансамблями. В ней осуществляется органическое единство театрального стиля «большой» оперы и лирико-психологической драмы, получившей глубокое музыкальное воплощение.

мало голосов Оцените
3 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2009
Возраст 0+
Прокатчик НеваФильм Emotion
Режиссер
Грэм Вик
В ролях
Кевин Шорт
Нано Тамар
Татьяна Сержан
Рубенс Пелиццари
Тигран Мартиросян
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Аида 1 постер
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