Марк Донской Mark Donskoy
Киноафиша Персоны Марк Донской

Марк Донской

Mark Donskoy

Дата рождения
19 марта 1901
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
21 марта 1981
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Детство Горького 7.5
Детство Горького (1938)
Супруги Орловы 7.3
Супруги Орловы (1978)
Радуга 7.2
Радуга (1943)

Фильмография Марк Донской

Жанр
Год
Я научу вас мечтать... 7.1
Я научу вас мечтать... Ya nauchu vas mechtat...
документальный 1984, СССР
Супруги Орловы 7.3
Супруги Орловы Suprugi Orlovy
драма, исторический 1978, СССР
Надежда 6.6
Надежда Nadezhda
исторический 1973, СССР
Сердце матери 6.4
Сердце матери A Mother's Heart
драма 1965, СССР
Здравствуйте, дети! 6.1
Здравствуйте, дети! Zdravstvuyte, deti
драма 1962, СССР
Фома Гордеев 6.9
Фома Гордеев Foma Gordeev
драма 1959, СССР
Дорогой ценой 6.9
Дорогой ценой Dorogoy tsenoy
драма 1957, СССР
Мать 6.7
Мать Mat
драма 1955, СССР
Алитет уходит в горы 6.1
Алитет уходит в горы Alitet ukhodit v gory
драма, приключения, военный, исторический 1949, СССР
Сельская учительница 6.6
Сельская учительница Selskaya uchitelnitsa
драма 1947, СССР
Непокоренные 6.8
Непокоренные Nepokoryonnye
драма, военный 1946, СССР
Радуга 7.2
Радуга Raduga
драма, военный 1943, СССР
Как закалялась сталь 6.4
Как закалялась сталь Kak zakalyalas stal
драма 1942, СССР
Детство Горького 7.5
Детство Горького Detstvo Gorkogo
драма, биография 1938, СССР
В людях 7
В людях V lyudyakh
драма 1938, СССР
Песня о счастье 7.1
Песня о счастье Pesnya o shchastye
мелодрама 1934, СССР
Проститутка (Убитая жизнью) 6.4
Проститутка (Убитая жизнью) Проститука
драма 1926, СССР
