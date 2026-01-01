Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Награды
Марк Донской
Mark Donskoy
Киноафиша
Персоны
Марк Донской
Марк Донской
Mark Donskoy
Дата рождения
19 марта 1901
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
21 марта 1981
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.5
Детство Горького
(1938)
7.3
Супруги Орловы
(1978)
7.2
Радуга
(1943)
Фильмография Марк Донской
Жанр
Все
Биография
Военный
Документальный
Драма
Исторический
Мелодрама
Приключения
Год
Все
1984
1978
1973
1965
1962
1959
1957
1955
1949
1947
1946
1943
1942
1938
1934
1926
Все
17
Фильмы
17
Актер
2
Режиссер
15
Сценарист
8
Продюсер
2
7.1
Я научу вас мечтать...
Ya nauchu vas mechtat...
документальный
1984, СССР
7.3
Супруги Орловы
Suprugi Orlovy
драма, исторический
1978, СССР
6.6
Надежда
Nadezhda
исторический
1973, СССР
6.4
Сердце матери
A Mother's Heart
драма
1965, СССР
6.1
Здравствуйте, дети!
Zdravstvuyte, deti
драма
1962, СССР
6.9
Фома Гордеев
Foma Gordeev
драма
1959, СССР
6.9
Дорогой ценой
Dorogoy tsenoy
драма
1957, СССР
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «КИОН»
ИНН 7707434100
6.7
Мать
Mat
драма
1955, СССР
6.1
Алитет уходит в горы
Alitet ukhodit v gory
драма, приключения, военный, исторический
1949, СССР
6.6
Сельская учительница
Selskaya uchitelnitsa
драма
1947, СССР
6.8
Непокоренные
Nepokoryonnye
драма, военный
1946, СССР
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «КИОН»
ИНН 7707434100
7.2
Радуга
Raduga
драма, военный
1943, СССР
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «КИОН»
ИНН 7707434100
6.4
Как закалялась сталь
Kak zakalyalas stal
драма
1942, СССР
7.5
Детство Горького
Detstvo Gorkogo
драма, биография
1938, СССР
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7
В людях
V lyudyakh
драма
1938, СССР
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.1
Песня о счастье
Pesnya o shchastye
мелодрама
1934, СССР
6.4
Проститутка (Убитая жизнью)
Проститука
драма
1926, СССР
Онлайн
Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить
Стало известно, когда ждать «Кей-поп-охотницы на демонов 2»: фанаты успеют забыть о существовании этого аниме
В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667