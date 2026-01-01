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Скоро в прокате «Бегущая»
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Фильмография
Эмма Балашева
Emma Balashova
Киноафиша
Персоны
Эмма Балашева
Эмма Балашева
Emma Balashova
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.6
Сельская учительница
(1947)
Фильмография Эмма Балашева
6.6
Сельская учительница
Selskaya uchitelnitsa
драма
1947, СССР
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