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Пой песню, поэт
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Пой песню, поэт, 1971

1971 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме
Новеллы, посвященные жизни и творчеству русского поэта Сергея Есенина (1895-1925).
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 1971
Режиссер
Сергей Урусевский
В ролях
Сергей Никоненко
Сергей Никоненко
Наталья Ужвий
Андрей Костричкин
Наталья Белохвостикова
Наталья Белохвостикова
Татьяна Игнатова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пой песню, поэт 1 постер
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