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Пой песню, поэт
Пой песню, поэт, 1971
1971 / СССР
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Рейтинг IMDb: 6.8
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биография
исторический
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О фильме
Новеллы, посвященные жизни и творчеству русского поэта Сергея Есенина (1895-1925).
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6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность
1 час 17 минут
Год выпуска
1971
Режиссер
Сергей Урусевский
В ролях
Сергей Никоненко
Наталья Ужвий
Андрей Костричкин
Наталья Белохвостикова
Татьяна Игнатова
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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