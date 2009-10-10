Сельские панки, 2009

В «Сельских панках» панк все еще жив. Родди, подросток из далекой северной немецкой деревушки только что открыл его для себя. Правда, он, кажется, неверно понял заявление Сида Вишиоса про любовь к пиву и зеркалу, и каждое утро расходует лагер, чтобы тщательно уложить волосы по последней панковской моде. Зато он и его приятели устраивают провокации и потасовки с другими подростками и создали группу (как полагается, чтобы поразить девчонок) с отличным названием «Warhead». Первый концерт сельских панков оборачивается полным провалом, и дружба юных деревенских музыкантов и любовь между Родди и девочкой Мари подвергаются серьезному испытанию.

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