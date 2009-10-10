Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сельские панки Сельские панки
Киноафиша Фильмы Сельские панки
Dorfpunks

Сельские панки, 2009

2009 / Германия
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
В «Сельских панках» панк все еще жив. Родди, подросток из далекой северной немецкой деревушки только что открыл его для себя. Правда, он, кажется, неверно понял заявление Сида Вишиоса про любовь к пиву и зеркалу, и каждое утро расходует лагер, чтобы тщательно уложить волосы по последней панковской моде. Зато он и его приятели устраивают провокации и потасовки с другими подростками и создали группу (как полагается, чтобы поразить девчонок) с отличным названием «Warhead». Первый концерт сельских панков оборачивается полным провалом, и дружба юных деревенских музыкантов и любовь между Родди и девочкой Мари подвергаются серьезному испытанию.
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 10 октября 2009
Режиссер
Ларс Йессен
В ролях
Сесил фон Реннер
Оле Фишер
Пит Буковски
Даниэль Михель
Ласло Хорвиц
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сельские панки 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Приложение киноафиши