Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гостья из космоса"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мертвый сезон
Мертвый сезон, 1968: актеры и роли
Мертвый сезон
1968 / СССР
6.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Мертвый сезон, 1968: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Савва Кулиш
В ролях
Донатас Банионис
Ролан Быков
Rolan Bykov
Сергей Курилов
Геннадий Юхтин
Gennady Yukhtin
Бруно Фрейндлих
Антс Эскола
Леонхард Мерзин
Эйнари Коппель
Einari Koppel
М. Раус
Владимир Эренберг
Юри Ярвет
Анда Зайце
Anda Zaice
Светлана Коркошко
Лаймонас Норейка
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
Тор: Любовь и гром
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик
После. Долго и счастливо
Отзывы
2022, США, драма, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Челюсти. Столкновение
Рецензия
Написать отзыв
2022, Великобритания, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Барбоскины Team
Написать отзыв
2022, Россия, анимация, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Related video
Такого не ожидал никто: Захаров едва не оставил звезду «Сватов» без заслуженной славы
Гуляет за чужой счет: оскандалившуюся на «бесплатных» концертах Волочкову вывели на чистую воду
Легко лишь на первый взгляд: вы уверены, что хорошо знаете советские комедии?
Вставляла «Ласковому маю» палки в колеса: россиянам раскрыли глаза на неприглядный поступок Пугачевой
Будьте на чеку: эти три знака зодиака рискуют серьезно заболеть в последнюю неделю августа
Вышла замуж в 16 и покорила весь мир: раскрыт феномен успеха Нелли Карим
Второй Брагин, но без киноляпов «Склифосовского»: правду о новом сериале слили в Сеть
Повезло больше, чем Красилову из «Бедной Насти»: как годы обошлись с Еленой Кориковой
Эти русские глаза нельзя забыть: как изменилась и чем занимается «самая красивая девочка в мире»
Свадьбы с Аросевой не случилось: как закончил жизнь пан профессор из «Кабачка "13 стульев"»
Коварная разлучница или жертва обстоятельств: что известно о молодой жене Прилучного
Индийский Джеки Чан: как сейчас живет секс-символ болливуда 90-х Акшай Кумар