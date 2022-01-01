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Киноафиша Фильмы Одинокая орешина Одинокая орешина, 1987: актеры и роли
Menavor enkuzeni Одинокая орешина 1987 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Одинокая орешина, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фрунзе Довлатян
В ролях
Армен Джигарханян Армен Джигарханян Armen Dzhigarkhanyan Фрунзе Довлатян Анетта Арутюнян Михаил Довлатян Владимир Кочарян Vladimir Kocharyan Николай Егиазарян Рудольф Гевондян Rudolf Ghevondyan Сурен Оганесян Suren Hovhannisyan Виргиния Мириджанян Рафаэль Атоян Сергей Чолахян Джульетта Авакян Мирон Кечоглян Иван Ванян Генрих Алавердян Левон Шарафян Levon Sharafyan Нерсес Оганесян Гагик Адилханян (Адилханов) Борис Овчян Левон Батикян Levon Batikyan Самвел Иванян Samvel Ivanyan Роберт Арутюнян Robert Harutyunyan И. Мануилова Ш. Григорян Н. Ходжоян Георгий Мовсесян (II)
Вышка
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