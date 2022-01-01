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Одинокая орешина
Одинокая орешина, 1987: актеры и роли
Menavor enkuzeni
Одинокая орешина
1987 / СССР
8.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Персоны
Одинокая орешина, 1987: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фрунзе Довлатян
В ролях
Армен Джигарханян
Armen Dzhigarkhanyan
Фрунзе Довлатян
Анетта Арутюнян
Михаил Довлатян
Владимир Кочарян
Vladimir Kocharyan
Николай Егиазарян
Рудольф Гевондян
Rudolf Ghevondyan
Сурен Оганесян
Suren Hovhannisyan
Виргиния Мириджанян
Рафаэль Атоян
Сергей Чолахян
Джульетта Авакян
Мирон Кечоглян
Иван Ванян
Генрих Алавердян
Левон Шарафян
Levon Sharafyan
Нерсес Оганесян
Гагик Адилханян (Адилханов)
Борис Овчян
Левон Батикян
Levon Batikyan
Самвел Иванян
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Роберт Арутюнян
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