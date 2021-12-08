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Постер фильма Месть и закон
8.1
Киноафиша Фильмы Месть и закон
8.1

Месть и закон

, 1975
Sholay
Индия / боевик, комедия, мелодрама, мюзикл, приключения, триллер / 18+
Постер фильма Месть и закон
8.1

О фильме

Полицейскому управлению удалось напасть на след банды и схватить самого главаря — Габбар Синха. Но ни в одной камере нет таких стен, которые могли бы удержать его. Преступник бежит из тюрьмы и жестоко расправляется с семьей инспектора полиции.

Чтобы отомстить кровавому насильнику и защитить мирную деревню от банды разбойников, инспектор Тхакур нанимает двоих смельчаков. У него свой счет к главарю банды, но месть смирится перед законом…

В ролях

Дхармендра
Дхармендра
Veeru
Санджив Кумар
Thakur Baldev Singh
Хема Малини
Хема Малини
Basanti
Амитабх Баччан
Амитабх Баччан
Jai
Джая Бхадури
Амджад Кхан
Gabbar Singh
Лила Мишра
Mausie
Джайя Бхадури
Radha
А. К. Хангал
Имаам Сахеб
Сатиендра Капур
Ramlal
Ифтекхар
Narmalaji (Radha's father)
Режиссер Рамеш Сиппи
Сценарист Джавед Ахтар, Салим Хан
Композитор Рахул Дев Бурман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 42 минуты
Год выпуска 1975
Премьера онлайн 8 декабря 2021
Премьера в мире 15 августа 1975
Дата выхода
12 декабря 2025 Австралия
12 декабря 2025 Бахрейн
15 сентября 1975 Бразилия
12 декабря 2025 Великобритания
12 декабря 2025 Дания
12 декабря 2025 Израиль
15 августа 1975 Индия
12 декабря 2025 Ирландия
12 декабря 2025 Канада
12 декабря 2025 Непал
12 декабря 2025 Нидерланды
12 декабря 2025 Норвегия
12 декабря 2025 ОАЭ 18TC
12 декабря 2025 Оман
17 апреля 2015 Пакистан
12 декабря 2025 США
12 декабря 2025 Сингапур
12 декабря 2025 Фиджи
30 ноября 2005 Франция
12 декабря 2025 ЮАР

Где посмотреть фильм

ОККО
Производство NH Studioz, Sippy Films
Другие названия
Sholay, Vetar, plamen i bes, Veter, plamen in bes, Alsho'leh, Cinder, Cinzas, Embers, Flames, Flames of the Sun, Fogo Real, Lángnyelvek, Lege si razbunare, Sho'le, Sholay 3D, Месть и закон, Помста і закон, शोले, 炎, İntiqam və Qanun, Sholay: The Final Cut, 复仇的火焰

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 12 голосов
8.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
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саундтрек фильма Месть и закон

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Месть и закон

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