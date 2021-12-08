Полицейскому управлению удалось напасть на след банды и схватить самого главаря — Габбар Синха. Но ни в одной камере нет таких стен, которые могли бы удержать его. Преступник бежит из тюрьмы и жестоко расправляется с семьей инспектора полиции.
Чтобы отомстить кровавому насильнику и защитить мирную деревню от банды разбойников, инспектор Тхакур нанимает двоих смельчаков. У него свой счет к главарю банды, но месть смирится перед законом…
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