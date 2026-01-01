Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Любовь под вязами Награды и номинации фильма Любовь под вязами

Награды и номинации фильма Любовь под вязами 1958

Оскар 1959 Оскар 1959
Лучшая операторская работа
Номинант
Каннский кинофестиваль 1958 Каннский кинофестиваль 1958
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
