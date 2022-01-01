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Любовь под вязами
Любовь под вязами, 1958: актеры и роли
Desire Under the Elms
Любовь под вязами
1958 / США
6.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Любовь под вязами, 1958: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Делберт Манн
Delbert Mann
В ролях
Софи Лорен
Sophia Loren
Энтони Перкинс
Anthony Perkins
Берл Айвз
Фрэнк Овертон
Frank Overton
Пернелл Робертс
Pernell Roberts
Джин Уиллес
Энн Сеймур
Anne Seymour
Эдна Беннетт
Edna Bennett
Батч Бернард
Вера Денхам
Харви Б. Данн
Harvey B. Dunn
Дик Эллиотт
Dick Elliott
Джэми Форстер
Ричард Киплинг
Richard Kipling
Шарлотта Найт
Charlotte Knight
Люсиль Вэнс
Роберт Уильямс
Robert Williams
Ребекка Уэллс
Rebecca Welles
Рой Фэнт
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После
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