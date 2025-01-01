Меню
Награды и номинации фильма Сан-Франциско 1936

Оскар 1937 Оскар 1937
Лучший звук
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший помощник режиссёра
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1936 Венецианский кинофестиваль 1936
Best Foreign Film
Номинант
