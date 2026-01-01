Меню
Награды и номинации фильма Поющие под дождем

Награды и номинации фильма Поющие под дождем 1952

Оскар 1953 Оскар 1953
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1953 Золотой глобус 1953
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953
Best Film from any Source
Номинант
