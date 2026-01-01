Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Поющие под дождем
Награды и номинации фильма Поющие под дождем
Награды и номинации фильма Поющие под дождем 1952
Онлайн
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Оскар 1953
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1953
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953
Best Film from any Source
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
Безумное свидание
Отзывы
2025, Италия, комедия
От «Ёжика в тумане» в восторге весь мир и лично Миядзаки, а на родине его до сих пор не поняли: «С детства терпеть не могу этот маразм»
Это не «Братья по оружию» и не «Спасти рядового Райана»: Том Хэнкс назвал лучший фильм о Второй мировой войне
В 2021 году этот sci-fi-сериал быстро списали со счетов и перестали смотреть: зато сейчас он стал хитом и набрал 35,6 млн просмотров
С новогоднего похмелья – даже не пытайтесь: ответьте на 7 вопросов с подвохом о советском кино и узнайте, достойны ли статуса «эксперт»
«Ты не пройдешь»: этот тест по «Властелину колец» под силу лишь фанатам трилогии – а вы сможете набрать 7/7?
От «Голубого вагона» к новым хитам: какую музыку приготовили для «Чебурашки 2» — и почему чуда не будет
«Киноафиша» называет главные новогодние премьеры: куда идем в кино, что смотрим дома – от «фильма для бумеров» до «сказки для взрослых»
«Джек Фрост» и «Горбатая лошадь»: сможете угадать 5 фильмов СССР по тому, как их перевели иностранцы? (тест)
Эльза — рок-н-рольная злодейка, и Олаф без тормозов: как хорошо, что Disney выкинули первую версию «Холодного сердца» — у такой сказки не было шансов
Отгадываем загадку №16 из «Места встречи изменить нельзя»: Жеглов жестко унизил Шарапова, но не все поняли – как именно
Чертовски хорош: лишь один российский сериал Netflix добился от Кинга наивысшей похвалы - у нас о нем многие не слышали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667