Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Женщина в черном"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Поющие под дождем
Поющие под дождем, 1952: актеры и роли
Singin' in the Rain
Поющие под дождем
1952 / США
7.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 8.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Персоны
Саундтреки
Постеры
Поющие под дождем, 1952: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джин Келли
Gene Kelly
Стэнли Донен
Stanley Donen
В ролях
Джин Келли
Gene Kelly
Доналд О'
Дебби Рейнолдс
Debbie Reynolds
Джин Хэйген
Миллард Митчелл
Millard Mitchell
Рита Морено
Rita Moreno
Даглас Фаули
Сид Чарисс
Cyd Charisse
Мэдж Блэйк
Кинг Донован
King Donovan
Фрэнсис О’Коннор
Frances O'Connor
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Отзывы
2023, Россия, детский, анимация
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Отзывы
2023, Китай, боевик, драма
Мармадюк
Отзывы
2022, США, анимация
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Снегирь
Отзывы
2023, Россия, драма
До рассвета
Отзывы
2023, Россия, комедия
Король-львенок
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, семейный
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить