Singin' in the Rain (Original Motion Picture Soundtrack) [Deluxe Version] 30 композиций. Джин Келли, Debbie Reynolds, Donald O'Connor, The MGM Studio Orchestra, The MGM Studio Orchestra, Джин Келли, Donald O'Connor, The MGM Studio Orchestra, Debbie Reynolds, The MGM Studio Chorus, Джин Келли, Donald O'Connor, Jimmie Thompson, The Girl Friends, The MGM Studio Orchestra, The MGM Studio Chorus, Jimmie Thompson, Джин Келли, Donald O'Connor, Джин Келли, Debbie Reynolds, Donald O'Connor, Betty Noyes, Джин Келли, The MGM Studio Orchestra, The MGM Studio Chorus, Джин Келли, Betty Noyes, Debbie Reynolds, Джин Келли, Debbie Reynolds, The MGM Studio Chorus, Jimmie Thompson, Джин Келли, Lennie Hayton, Arthur Freed, The MGM Studio Orchestra

Слушать