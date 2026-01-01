Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Воскрешение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Американская ночь Награды и номинации фильма Американская ночь

Награды и номинации фильма Американская ночь 1973

Оскар 1974 Оскар 1974
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Оскар 1975 Оскар 1975
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 1974 Золотой глобус 1974
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
Лучший фильм
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Best Direction
Победитель
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
«В какой семье ужинали картошкой в мундире?»: зрители разобрали сериал «За полчаса до весны» про «Песняров» на молекулы
Фанаты ждали, и это свершилось: когда выйдет 1 серия 2 сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»
2026 год только начался, а стриминги уже выдали 3 хита, которые не отпускают до финальных титров: идеальны на вечер
Финал «Атаки титанов» испоганил один-единственный разговор: пересмотрел тайтл дважды и заметил то, что вы так и не поняли
Вместо холодца и водки – пропаганда и сиротки: в Корее поиздевались над «Иронией судьбы» – сюжет переврали от и до, смотреть невыносимо
Питер Джексон берется за мегапроект по «Властелину колец»: Арвен и юный Арагорн уже есть, но осталась одна проблема
Я обожаю умные расследования и знаю точно - эти 10 сериалов лучшие в своем жанре за 10 лет: рейтинги зашкаливают
Фанаты чувствовали подвох не зря: «Очень странные дела» действительно не закончены — но была ли это иллюзия Векны?
Звонить сейчас многие не любят, но герои 5 фильмов СССР обожают: вспомните названия лент по кадрам с мужчиной и телефоном (тест)
Шварценеггер не хотел произносить «I’ll be back» в «Терминаторе» — и если разобраться, его позиция звучит логично
В «Игре престолов» появился свой «Мандалорец»: эта новинка НВО – идеальное фэнтези для тех, кто скучал по тому самому Вестеросу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше