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Господин Никто Господин Никто
Киноафиша Фильмы Господин Никто Отзывы о фильме «Господин Никто»
Mr. Nobody Господин Никто 2009 / Бельгия / Канада / Франция
8.3 Оцените
169 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Отзывы о фильме «Господин Никто»

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https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
жду с нетерпением этот фильм. скажите, вы не в курсе, где в Казани можно будет его посмотреть?



p.s. не согласна, что Джареду музыка удается больше, чем кино. думаю, одинаково хорошо)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
SlavaVelegev 2 апреля 2015, 12:51
Фильм повезло посмотреть в компании с самим режиссером,чему очень рад и даже счатлив...безусловный некомерческий арт-хит...невероятно метафоричен красив и глубок...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
aina 2 апреля 2015, 12:51
кто-нибудь в курсе, перевод в фильме будет? или как и везде на английскомфранцузском языке с русскими субтитрами покажут?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ксения1324 2 апреля 2015, 12:51
ЭТО ВЫШЕ ВСЯКИХ СЛОВ!!!!ЭТО ПРОСТО НУЖНО ВИДЕТЬ!!!!ГЕНИАЛЬНО!!!!ПОД СИЛЬНЫМ ВПЕЧАТЕНИЕМ....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kusech 2 апреля 2015, 12:51
не подскажите,где посмотреть можно?

что-то я по прокатам нигде не вижу...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
realmitek 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
на фильме чуть было не уснул

монотонно, скучно, бредово.

2/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
shuminer 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Очень жаждал посмотреть этот фильм. 98 % комментарий - вознесли фильм "как" искусство. Не пошел в кинотеатр, т.к. титры отвлекали бы от картинки. Посмотрел. Ни хрена не понял, что есть что. Ждал концовку, надеялся увидеть ответ на 2 часа просмотра фильма, но НЕТ. Режессёр предпочёл не рассказывать. Ощущение возникло, что посмотрел фильм Линча, например Малхоланд Драйв, где также нифига непонятно. Возможно я ТУП на понимание таких фильмом, но объясните чем так понравился фильм??? Вышеуказанная идея про выбор - смысл? оставить зрителя без ясности? Придумай сам?

Расскажите, кто понял..........
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм замечательный, игра актёров на высоте... всем советую!!! он у меня сразу одним из самых любимых после просмотра стал, ещё не раз буду его смотреть и всем советовать)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Кирилл Захаров 4 июля 2019, 20:03
Оценка
Если коротко, то какой-то сыч двачер умудрился захомутать трёх тянок, а в конце оказалось, что это всё его маняфантазии
4 июля 2019, 20:03 Ответить
Татьяна Чарина 16 февраля 2022, 15:24
Оценка
Интересный фильм со смыслом и тяжелым осадком!
16 февраля 2022, 15:24 Ответить
Maryka 26 февраля 2023, 22:00
Оценка
После просмотра остался один вопрос: и смысл то в чем? Я, конечно, была готова к сюжету и то, что сценарий меня будет переносить в параллельные вселённые, показывая вариацию событий при том или ином выборе. Ну, так, а развязка то в чем? Какой бы ты выбор не сделал, он будет правильный и ты никак не можешь предугадать правильный ли он!? А эффект бабочки к чему?, что все в мире взаимосвязано!? В общем, начиталась положительных отзывов, рассчитывала проучить ответы на смысл бытия, но в итоге ещё больше запуталась
26 февраля 2023, 22:00 Ответить
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