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Страшно красив Страшно красив
Киноафиша Фильмы Страшно красив Отзывы о фильме «Страшно красив»
Beastly Страшно красив 2010 / США
7.4 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Страшно красив»

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таняc 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
сегодня посмотрела в инернете уже есть......задумка великолепна ,но сделан фильм слабовато , если бы не Алекс Петтифер с его невероятным обаянием ,то вообще скукота...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Queen Julia, 16/05/2011 - 08:48:55):Плохо, что Зак ее бросил.

почему??
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (peacefrog, 16/05/2011 - 02:05:14):Петтифер же весьма удачно балансирует между Фредди Крюгером и Троем Болтоном.





скоро нас ждет еще много от Петтифера ...Алекс Петтифер получил две роли Первая - юный стриптизер в картине Стивена Содерберга “Волшебный Майк”, основанной на биографии… Ченнинга Татума....в фильме сыграет молодого Татума, тогда как сам Ченнинг появится в образе более опытного наставника и учителя танцев. Парни будут познавать искусство стриптиза, мир гламура, ночной жизни и женщин.



Второй картиной Алекса стал фильм “Овердрайв”, где на пару с Мэттью Гудом они сыграют братьев-автоугонщиков, которые отправляются на юг Франции на новое дело и ненароком переезжают дорогу местному криминальному авторитету.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
0782 2 апреля 2015, 12:51
Наисопливейшая мутотень.... еле досмотрела.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
limonchik 2 апреля 2015, 12:51
Интересно, почему до сих пор у этого фильма рейтинг больше 8?

Данному шедевру больше 3 поставить нельзя. Редкостное убожество. Диалоги, сцены абсолютно между собой не связаны, в поступках героев вообще нет никакой логики.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
WellDone 2 апреля 2015, 12:51
фильм редкостное говно.зря потраченные деньги и ,самое обидное,-время
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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