Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Легенды леса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Мне нужно сказать вам что-то важное

Мне нужно сказать вам что-то важное

, 2005
Need To Tell You Something Important
Югославия / 18+

О фильме

Посткоммунистическая Черногория, конец ХХ века. Молодой, талантливый виолончелист, Балша, получает престижную международную награду и предложение продолжить своё обучение за границей. Он принимает егои едет домой, чтобы провести последние четыре дня со своим профессором, родителями, лучшим другом и девушкой. Балша покупает маленький камкодер, чтобы снять последние дни с ними и оставить им видеосообщение.Четыре дня, четыре истории о молодом музыканте, чьи предрассудки и иллюзии о жизни ломаются. Грустные, трогательные рассказы о людях, потерянных в безнадёжном переходном периоде и о единственно истинном «островке безопасности» в жизни – искусстве.

Режиссер Желько Сошич
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Югославия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2005

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Не нашел кота на этом фото даже за 5 минут: вы точно гений, если справитесь быстрей, чем за 30 секунд (тест на внимательность)
Всегда перед сном кидаю в мойку 2-3 таблетки активированного угля — жалею, что не додумалась до этого раньше
Правда ли, что курицу-гриль в магазинах берут тухлую и «омолаживают» марганцовкой? Пищевой технолог дала честный ответ
Плохого шпиона в гестапо... руки выдают: фломастер, письмо османам и другие ляпы «Семнадцати мгновений»
Брагина заменила хирург Кира: ИВИ снял своего «Склифосовского» — 30 серий больничных страстей покажут уже в июле
Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
«У нас не безопасность, у нас тест»: продолжите 8 цитат из культового сериала «Бригада»
Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя
«Путаница полная с этим»: «12 стульев» Андреасяна зря «хоронят» до премьеры – Шахназаров объяснил, почему фильму можно дать шанс
Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше