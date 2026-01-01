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Посткоммунистическая Черногория, конец ХХ века. Молодой, талантливый виолончелист, Балша, получает престижную международную награду и предложение продолжить своё обучение за границей. Он принимает егои едет домой, чтобы провести последние четыре дня со своим профессором, родителями, лучшим другом и девушкой. Балша покупает маленький камкодер, чтобы снять последние дни с ними и оставить им видеосообщение.Четыре дня, четыре истории о молодом музыканте, чьи предрассудки и иллюзии о жизни ломаются. Грустные, трогательные рассказы о людях, потерянных в безнадёжном переходном периоде и о единственно истинном «островке безопасности» в жизни – искусстве.