Не нашел кота на этом фото даже за 5 минут: вы точно гений, если справитесь быстрей, чем за 30 секунд (тест на внимательность)

Всегда перед сном кидаю в мойку 2-3 таблетки активированного угля — жалею, что не додумалась до этого раньше

Правда ли, что курицу-гриль в магазинах берут тухлую и «омолаживают» марганцовкой? Пищевой технолог дала честный ответ

Плохого шпиона в гестапо... руки выдают: фломастер, письмо османам и другие ляпы «Семнадцати мгновений»

Брагина заменила хирург Кира: ИВИ снял своего «Склифосовского» — 30 серий больничных страстей покажут уже в июле

Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)

Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром

«У нас не безопасность, у нас тест»: продолжите 8 цитат из культового сериала «Бригада»

Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя

«Путаница полная с этим»: «12 стульев» Андреасяна зря «хоронят» до премьеры – Шахназаров объяснил, почему фильму можно дать шанс