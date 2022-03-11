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Skate Dreams
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Skate Dreams

Skate Dreams, 2022

2022 / США
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 11 марта 2022
Режиссер
Джессика Эдвардс
В ролях
Kouv ‘Tin’ Chansangva
Николь Хаус
Мими Кноп
Нора Васконселлос
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Skate Dreams 1 постер
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