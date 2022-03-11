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Постер фильма Skate Dreams
7.8
Киноафиша Фильмы Skate Dreams
7.8

Skate Dreams

, 2022
Skate Dreams
США / документальный / 18+
Постер фильма Skate Dreams
7.8

В ролях

Kouv ‘Tin’ Chansangva
Self
Николь Хаус
Self
Мими Кноп
Self
Нора Васконселлос
Jessyka Bailey
Self
Jordyn Barratt
Self
Sam Bolton
Self
Cara Beth Burnside
Self
Mariah Davenport
Self
Kristin Ebeling
Self
Amy Gunther
Self
Режиссер Джессика Эдвардс
Сценарист Эрин Оуэнс
Композитор Brujas, Arianna Gil, Сара Снайдер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 11 марта 2022
Производство Film First Co., Topiary Productions
Другие названия
Skate Dreams

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 10 голосов
8 IMDb
Обновлено 24 ноября 2022

Отзывы о фильме

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