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Они шли на Восток
Они шли на Восток, 1965: актеры и роли
Они шли на Восток
1965 / СССР / Италия
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Они шли на Восток, 1965: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джузеппе Де Сантис
Giuseppe De Santis
Дмитрий Васильев
В ролях
Отар Коберидзе
Эльза Леждей
Elsa Lezhdey
Лаврентий Масоха
Lavrenti Masokha
Жанна Прохоренко
Лев Прыгунов
Татьяна Самойлова
Владимир Балашов
Vladimir Balashov
Ян Янакиев
Григорий Михайлов
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