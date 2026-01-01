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О персоне
Юрий Вышинский
Yuri Vyshinsky
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Персоны
Юрий Вышинский
Юрий Вышинский
Yuri Vyshinsky
Дата рождения
24 сентября 1923
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
10 января 1990
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Популярные фильмы
6.9
Белый снег России
(1980)
5.6
В квадрате 45
(1956)
Фильмография Юрий Вышинский
6.9
Белый снег России
Belyy sneg Rossii
биография, драма
1980, СССР
5.6
В квадрате 45
V kvadrate 45
боевик, драма
1956, СССР
Онлайн
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