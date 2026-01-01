Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Свидетели
Награды и номинации фильма Свидетели
Награды и номинации фильма Свидетели 2007
Берлинале 2007
Золотой берлинский медведь
Номинант
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Марти Великолепный
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Убойная суббота
Отзывы
2025, США / Канада, боевик, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Во 2 сезоне «Оно: Добро пожаловать в Дерри» мы наконец-то узнаем всю правду о Пеннивайзе: спойлеры от самого Билла Скарсгарда
2026 год только начался, а стриминги уже выдали 3 хита, которые не отпускают до финальных титров: идеальны на вечер
Жуткая тайна «Маши и Медведя»: куда исчезли курицы из первой серии — есть две версии и одна из них очень печальная
Вместо холодца и водки – пропаганда и сиротки: в Корее поиздевались над «Иронией судьбы» – сюжет переврали от и до, смотреть невыносимо
Фанаты чувствовали подвох не зря: «Очень странные дела» действительно не закончены — но была ли это иллюзия Векны?
Эллочка-людоедка знала всего 30 слов: но только фанаты «12 стульев» вспомнят, какого не было в ее лексиконе (тест)
Я собиралась спать, но сериал «решил» иначе: это же «Настоящий детектив», но в скандинавской глубинке — к рейтингу 8,6 вопросов нет
9 сериалов чаще всего смотрели на каникулах: в №1 я не сомневалась, а вот №2 удивил – наш проект почти не отстает от Netflix
Звонить сейчас многие не любят, но герои 5 фильмов СССР обожают: вспомните названия лент по кадрам с мужчиной и телефоном (тест)
Финал «Атаки титанов» испоганил один-единственный разговор: пересмотрел тайтл дважды и заметил то, что вы так и не поняли
Питер Джексон берется за мегапроект по «Властелину колец»: Арвен и юный Арагорн уже есть, но осталась одна проблема
