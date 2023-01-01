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Свидетели
Свидетели, 2007: актеры и роли
Les témoins
Свидетели
2007 / Франция
6.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Свидетели, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Андре Тешине
André Téchiné
В ролях
Мишель Блан
Michel Blanc
Эммануэль Беар
Emmanuelle Béart
Сами Буажила
Sami Bouajila
Жоан Либеро
Constance Dollé
Лоренцо Балдуччи
Ален Коши
Ксавье Бовуа
Xavier Beauvois
Рафаэлин Гупийо
Жюли Депардье
Julie Depardieu
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