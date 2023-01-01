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Свидетели
Киноафиша Фильмы Свидетели Свидетели, 2007: актеры и роли
Les témoins Свидетели 2007 / Франция
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Свидетели, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Андре Тешине Андре Тешине André Téchiné
В ролях
Мишель Блан Мишель Блан Michel Blanc Эммануэль Беар Эммануэль Беар Emmanuelle Béart Сами Буажила Сами Буажила Sami Bouajila Жоан Либеро Constance Dollé Лоренцо Балдуччи Ален Коши Ксавье Бовуа Ксавье Бовуа Xavier Beauvois Рафаэлин Гупийо Жюли Депардье Жюли Депардье Julie Depardieu
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