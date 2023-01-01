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Близко к сердцу Близко к сердцу
Киноафиша Фильмы Близко к сердцу Близко к сердцу, 1996: актеры и роли
Up Close & Personal Близко к сердцу 1996 / США
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Близко к сердцу, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Эвнет Jon Avnet
В ролях
Роберт Редфорд Роберт Редфорд Robert Redford Мишель Пфайффер Мишель Пфайффер Michelle Pfeiffer Гленн Пламмер Glenn Plummer Скотт Брюс Scott Bryce Стокард Чэннинг Stockard Channing Диди Пфайффер Диди Пфайффер Dedee Pfeiffer
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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