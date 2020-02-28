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Диди Пфайффер
Диди Пфайффер
Dedee Pfeiffer
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Диди Пфайффер
Dedee Pfeiffer
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Дата рождения
1 января 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Мидуэй-Сити, Калифорния, США
Рост
165 см
Биография Диди Пфайффер
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Фильмография Диди Пфайффер
Близко к сердцу
мелодрама, драма
1996, США
6.0
Красный прибой
приключения, боевик
1990, США
3.0
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28 февраля 2020 17:56
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