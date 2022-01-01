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Замерзшие души Замерзшие души
Киноафиша Фильмы Замерзшие души Замерзшие души, 2009: актеры и роли
Cold Souls Замерзшие души 2009 / США / Франция
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Замерзшие души, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Софи Бартез
В ролях
Пол Джаматти Пол Джаматти Paul Giamatti Дина Корзун Эмили Уотсон Эмили Уотсон Emily Watson Дэвид Стрэтэйрн Дэвид Стрэтэйрн David Strathairn Кэтрин Уинник Кэтрин Уинник Katheryn Winnick Лорен Амброуз Наталия Зверева
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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