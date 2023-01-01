Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пение невест Пение невест
Киноафиша Фильмы Пение невест Пение невест, 2008: актеры и роли
Chant des mariées, Le Пение невест 2008 / Франция / Тунис
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Пение невест, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Карин Альбу Karin Albou
В ролях
Лиззи Брошере Лиззи Брошере Lizzie Brocheré Олимп Борваль Нажиб Удигири Симон Абкарян Симон Абкарян Simon Abkarian Карин Альбу Karin Albou
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
«Старый дед»: вот что говорят о любимом самой желанной актрисы России
Ради него хотела бросить мужа: молодой любовник Пугачевой вышел из тени (фото)
Женщины с этими 3 именами любят манипулировать мужчинами
Выпила и заснула в шпагате: стринги Волочковой рассмотрели все пассажиры самолета
Винер сделала заявление о новом замужестве: детей теперь будет в разы больше
Лучший фильм всех времен и народов сняли в СССР: это не те ленты, о которых вы подумали
Два сыночка и внебрачная дочка? Воробьев явился на линейку в неожиданной компании
Его «похоронили заживо»: актер Янин продолжает улыбаться, несмотря на страшный недуг
Гены красоты: и без ДНК-теста понятно, что эта женщина – внебрачная дочь Ихтиандра
Миронова кусает локти: главной звездой «Ленкома» оказалась ненавистная всеми актриса
Ради джинсов и не на такое готовы: Собчак и Бородина сцепились на глазах россиян
Винер добилась успеха и стала богатой благодаря одному правилу: правду раскрыл гороскоп
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше