Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Все ненавидят Йохана" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Очень страшное кино 2 Очень страшное кино 2
Киноафиша Фильмы Очень страшное кино 2 Очень страшное кино 2, 2001: актеры и роли
Scary Movie 2 Очень страшное кино 2 2001 / США
5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Очень страшное кино 2, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кинен Айвори Уайанс
В ролях
Анна Фэрис Анна Фэрис Anna Faris Марлон Уэйнс Марлон Уэйнс Marlon Wayans Джеймс ДеБелло Джеймс ДеБелло James DeBello Дэвид Кросс Дэвид Кросс David Cross Шон Уэйнс Шон Уэйнс Shawn Wayans Наташа Лионн Наташа Лионн Natasha Lyonne
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Мия и Я: Легенда Сентопии
Мия и Я: Легенда Сентопии
2022, Германия / Австрия, детский
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
«Дофотошопился до идеала»: прервавшего молчание Ревву вывели на чистую воду
Пощечина для Виктории: вражда в семействе Бекхэм вышла на новый уровень
Такого не ожидал никто: Азиза не смолчала об изменениях в личной жизни
Принцу Гарри пришлось вмешаться: конфликт Меган Маркл и Виктории Бекхэм предали огласке
Планы на будущее раскрыты: Нагиев впервые заговорил об уходе из «Голоса»
Пошла по стопам матери: вот как сегодня выглядит «инопланетная» дочь Кати Лель
Разина ждут ответные меры: адвокат Шатунова выступил с заявлением
Обман раскрыт спустя много лет: как создатели сериала «Клон» водили за нос фанатов
Прервала молчание: Высоцкая объяснила, что на самом деле происходит с ее дочерью
Едва не дошло до разрыва контракта: вот что скрывалось за кулисами «Фабрики звезд» с Матвиенко
Пережил клиническую смерть и облысел: куда пропал главный «мент» страны Алексей Нилов
Женившийся на 20-летней Гордон состарился на глазах: бывшая супруга забила тревогу
Приложение киноафиши