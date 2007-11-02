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Млечный путь
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A Via Láctea

Млечный путь, 2007

2007 / Бразилия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Эйтор и Джулия любят друг друга на протяжении трех лет. После жаркого телефонного разговора Джулия, бывшая актриса, ныне ветеринар, решает покончить с этим. В разговоре Эйтор обвинил Джулию, которая намного моложе ее в симпатиях к симпатичному актеру Тиаго, ее ровеснику. Раздосадованный и раскаявшийся профессор литературы и сочинитель Эйтор хочет объясниться с ней с глазу на глаз. 

Чтобы добраться по улицам Сан-Паулу, нужно потратить час. Одно препятствие за другим мешают ему. Светофоры, пробки, пешеходы, бомжи и городской пейзаж отвлекают его. Сопоставляя обрывочные воспоминания, он размышляет о взаимосвязи горьких и сладостных событий. Эйтор панически боится, что Тиаго уведет у него Джулию, и мчится к ней домой через весь город. Пока он сражается со временем, его настолько донимают надписи на стенах и рекламных щитах, что, кажется, будто все они обращены непосредственно к нему.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 2 ноября 2007
Режиссер
Лиина Чами
В ролях
Марко Рикка
Алисе Брага
Алисе Брага
Фернандо Альвес Пинто
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Млечный путь 1 постер
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