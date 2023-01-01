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Человек в железной маске Человек в железной маске
Киноафиша Фильмы Человек в железной маске Человек в железной маске, 1998: актеры и роли
The Man in the Iron Mask Человек в железной маске 1998 / США / Великобритания
7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Человек в железной маске, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рэндалл Уоллес Randall Wallace
В ролях
Леонардо ДиКаприо Леонардо ДиКаприо Leonardo DiCaprio Джереми Айронс Джереми Айронс Jeremy Irons Джон Малкович Джон Малкович John Malkovich Жерар Депардье Жерар Депардье Gérard Depardieu Жерар Депардье Жерар Депардье Gérard Depardieu Эдвард Аттертон Edward Atterton Хью Лори Хью Лори Hugh Laurie
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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