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Witness For The Prosecution Свидетель обвинения 1957 / США
8.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Свидетель обвинения, 1957: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Билли Уайлдер Billy Wilder
В ролях
Тайрон Пауэр Tyrone Power Марлен Дитрих Марлен Дитрих Marlene Dietrich Чарльз Лотон Джон Уильямс Джон Уильямс John Williams Хенри Дэниэлл Иэн Вулф Торин Тэтчер Torin Thatcher Норма Варден Norma Varden Фрэнсис Комптон Филип Тонг Philip Tonge Рута Ли Ruta Lee Бесс Флауэрс Bess Flowers Колин Кенни Colin Kenny Бен Райт Ben Wright Эльза Ланчестер Elsa Lanchester
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