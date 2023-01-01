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Свидетель обвинения
Свидетель обвинения, 1957: актеры и роли
Witness For The Prosecution
Свидетель обвинения
1957 / США
8.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 8.4
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Свидетель обвинения, 1957: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Билли Уайлдер
Billy Wilder
В ролях
Тайрон Пауэр
Tyrone Power
Марлен Дитрих
Marlene Dietrich
Чарльз Лотон
Джон Уильямс
John Williams
Хенри Дэниэлл
Иэн Вулф
Торин Тэтчер
Torin Thatcher
Норма Варден
Norma Varden
Фрэнсис Комптон
Филип Тонг
Philip Tonge
Рута Ли
Ruta Lee
Бесс Флауэрс
Bess Flowers
Колин Кенни
Colin Kenny
Бен Райт
Ben Wright
Эльза Ланчестер
Elsa Lanchester
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