Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дозор Джунглей: Кругосветка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Солт Солт
Киноафиша Фильмы Солт Награды и номинации фильма Солт
Salt Солт 2010 / США
6.5 Оцените
102 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Солт

Вся информация о фильме
Оскар 2011 Оскар 2011
Лучшее сведение звука
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
2022, США, ужасы
Related video
Помните самого скромного победителя «Голоса»? Вот как живет отец Фотий после шоу
Этот одноногий парень стал звездой после «Танцев»: не поверите, как сложилась его жизнь
Зря не выбрала Высоцкого: от судьбы невесты артиста мурашки по коже
«Сегодня любовь есть, а завтра – разлад»: Пресняков сделал неожиданное заявление о браке
Обида до гробовой доски: Высоцкий никогда не играл у Рязанова, и вот почему
Одна актриса разбила голову, другой резко стало плохо: в театре Вахтангова произошел инцидент
Вот в кого красавица: как выглядел отец Королевой, который 10 лет безуспешно боролся с раком
Заработать на простых людях не вышло: Милохин в спешке покинул Россию
Положение хуже некуда: над близкими Заворотнюк сгущаются тучи
Коня на скаку остановит: посмотрите, какой выросла любимая внучка Крутого
Худший фильм Гайдая, смотреть который просто больно: провалился, несмотря на Вицина и Куравлева
Вася такую бы не бросил: Надюха из комедии «Любовь и голуби» в молодости затмевала всех красотой
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше