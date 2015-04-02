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Вряд ли будет чрезмерно фантастическим предположение, что недавний шпионский скандал, связанный с разоблачением в США «русских разведчиков» во главе с сексапильной Анной Чепман, вызвавшей неподдельный интерес мужской части населения, – не что иное, как проект, запущенный голливудскими боссами в рамках промо-кампании фильма «Солт». По крайней мере, и смехотворность подобного полуигрушечного разоблачения, и его удивительное попадание в прокатный график нового…