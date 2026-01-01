Оповещения от Киноафиши
1
Мэри и Макс
Награды и номинации мультфильма Мэри и Макс
Награды и номинации мультфильма Мэри и Макс 2009
Берлинале 2009
Поколение 14плюс - лучший полнометражный фильм
Победитель
