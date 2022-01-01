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Мэри и Макс Мэри и Макс
Киноафиша Фильмы Мэри и Макс Мэри и Макс, 2009: актеры и роли
Mary and Max Мэри и Макс 2009 / Австралия
7.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Мэри и Макс, 2009: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Адам Эллиот Adam Elliot
В ролях
Тони Коллетт Тони Коллетт Toni Collette Филип Сеймур Хоффман Филип Сеймур Хоффман Philip Seymour Hoffman Эрик Бана Эрик Бана Eric Bana Барри Хамфриз Бетани Уитмор Bethany Whitmore Рене Гейер Renée Geyer Иэн "Молли" Мелдрам
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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