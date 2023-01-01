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Ханна Монтана: Кино Ханна Монтана: Кино
Киноафиша Фильмы Ханна Монтана: Кино Ханна Монтана: Кино, 2009: актеры и роли
Hannah Montana: The Movie Ханна Монтана: Кино 2009 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Ханна Монтана: Кино, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Челсом Питер Челсом Peter Chelsom
В ролях
Майли Сайрус Майли Сайрус Miley Cyrus Тэйлор Свифт Тэйлор Свифт Taylor Swift Эмили Осмент Эмили Осмент Emily Osment Тайра Бэнкс Тайра Бэнкс Tyra Banks Мелора Хардин Мелора Хардин Melora Hardin Билли Рэй Сайрус Билли Рэй Сайрус Billy Ray Cyrus Ванесса Уильямс Ванесса Уильямс Vanessa Williams
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