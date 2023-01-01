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Зубная фея
Зубная фея, 2009: актеры и роли
Tooth Fairy
Зубная фея
2009 / США / Канада
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7.2
Оцените
55
голосов
Рейтинг IMDb: 5
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Зубная фея, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Лембек
Michael Lembeck
В ролях
Дуэйн Джонсон
Dwayne Johnson
Джули Эндрюс
Julie Andrews
Эшли Джадд
Ashley Judd
Билли Кристал
Billy Crystal
Стивен Мерчант
Stephen Merchant
Сет МакФарлейн
Seth MacFarlane
Брэндон Т. Джексон
Brandon T. Jackson
Элли Харви
Ellie Harvie
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