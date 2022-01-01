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Это было в Донбассе
Это было в Донбассе, 1945: актеры и роли
Это было в Донбассе
1945 / СССР
6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Это было в Донбассе, 1945: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Леонид Луков
В ролях
Татьяна Окуневская
Елена Тяпкина
Yelena Tyapkina
Вера Алтайская
Елена Измайлова
Зинаида Жукова
Иван Пельтцер
Владимир Колчин
Борис Пославский
Иван Переверзев
Владимир Балашов
Vladimir Balashov
Анатолий Елисеев
Константин Карельских
Андрей Петров
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Вышка
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2022, Великобритания / США, триллер
После
Рецензия
Отзывы
2019, США, драма, мелодрама
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