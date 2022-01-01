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Это было в Донбассе Это было в Донбассе
Киноафиша Фильмы Это было в Донбассе Это было в Донбассе, 1945: актеры и роли
Это было в Донбассе 1945 / СССР
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Это было в Донбассе, 1945: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Леонид Луков Леонид Луков
В ролях
Татьяна Окуневская Елена Тяпкина Yelena Tyapkina Вера Алтайская Елена Измайлова Зинаида Жукова Иван Пельтцер Владимир Колчин Борис Пославский Иван Переверзев Иван Переверзев Владимир Балашов Vladimir Balashov Анатолий Елисеев Константин Карельских Андрей Петров
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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