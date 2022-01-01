Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гостья из космоса"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Крик
Крик, 1957: актеры и роли
Grido, Il
Крик
1957 / Италия / США
6.2
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Крик, 1957: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Микеланджело Антониони
Michelangelo Antonioni
В ролях
Стив Кочран
Алида Валли
Alida Valli
Бетси Блэр
Betsy Blair
Габриэлла Паллотта
Gabriella Pallotta
Дориан Грей
Dorian Gray
Линн Шоу
Мирна Джирарди
Mirna Girardi
Пина Болдини
Гуэррино Кампанини
Лилия Ланди
Lilia Landi
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Челюсти. Столкновение
Рецензия
Написать отзыв
2022, Великобритания, триллер
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Мия и Я: Легенда Сентопии
Отзывы
2022, Германия / Австрия, детский
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Дитя тьмы: Первая жертва
Отзывы
2022, США, криминал, драма, ужасы
Ночной режим. Фильм
Написать отзыв
2022, Россия, триллер
Легенды Орлёнка
Отзывы
2021, Россия, детектив, фэнтези
Related video
Три миллиона на кону: Валдис Пельш вернется на экраны в новой роли
Галкину придется подвинуться: скандальный артист выступил с обращением к Пугачевой
Судьбу Брутян решил один факт: вот почему Прилучный женился не на Карпович
Обошла даже принцессу Диану: об огромном достижении Кейт Миддлтон узнали все
Больно смотреть: как сейчас выглядит Май Абрикосов из «Дома-2»
Известный журналист покаялся перед Вайкуле: хватило нескольких слов
Грубый исторический промах: как создатели «Великолепного века» оболгали Сулеймана
Обжорам на зависть: как сейчас выглядит скандальная звезда «Универа» Настасья Самбурская
Готовы платить за просмотр «Голоса» с Гузеевой: правду о закулисье шоу слили в Сеть
Из первой красавицы России в «куклу с ресницами»: как годы изменили Анастасию Волочкову
Неожиданное решение: судьбу «Ледникового периода» предали огласке
Похудеть после 60-летия: омолодившаяся Долина раскрыла секрет идеальной фигуры