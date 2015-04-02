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Духless
Отзывы о фильме «Духless»
Духless
2012 / Россия
Трейлер
7.3
Оцените
78
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Книга, на самом деле, в стиле, полностью скопирована у Эллиса (американский психопат).
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (SwordfishV, 11/09/2012 - 15:16:30):
До Эллиса ,я не читал такой прозаической\параноидальной книги, где основным совпадением, не сама мораль является, (она понятна, в Америке это развитие и падение нравов, случилось в 80х, а Минаев написал уже в 2000х, когда это начало случаться у нас). Я реально патриот, но у Минаева это сопливая "буря в стакане" и он был не первый в этой идеи. При чем, очень коряво написано (особенно похоже на Эллиса, это "Телки" роман ). А учитывая, что я в принципе знаю, прототипы этих ребят, что описаны в книге (и будут показаны в кино), сожаление и сочувствие им в Москве я не испытываю,,,,,, это смешно (они сами так думают). Им в основном грустно, когда они долго нюхают и потом их уже не так вставляет. Вобщем еще 50 лет в Москве пройдет, пока начнут появляться, настоящие Наши герои. Хотя бы Печорины, вернулись бы, я бы уважал. А так все хлам, даже не надейтесь...
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Хотя,, может Кафка??), в каком то роде,тоже мейнстрим своего времени описал...)
2 апреля 2015, 12:51
0
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Очень очень понравилось! Достойнейший адаптированный сценарий, никаких провисаний, скуки, соплей. Режиссер достоин комплиментов, понравилось все: смена картинок, художественные декорации, даже наркотики секс и шлюхи, все выполнено красиво, приятно глазу. Весь фильм пропитан тонким актуальным юмором, не только в диалогах, но и в событиях, мыслях героев, музыкальном сопровождении. Сценарием я просто наслаждалась!
Книгу читала давно, но отступлений по-моему много, по-крайней мере экстримистскую линию девочки Юли не помню совсем. Вообще с романом фильм не ассоциируется, что ему явно в плюс. И в отличии от депрессивной книжной концовки, здесь финал с проблеском надежды и довольно остроумный.
Минус балл за революционеров и пару-тройку передовых монологов о никчемной жизни и никчемных нас, но без этого никак, надо же было какую то философию в фильм толкнуть, даже и псевдо.
Актеры, все на своих местах, претензий ни к кому, бедную Машу Кожевникову замучали конечно ролями истеричных тупых шлюх, но играет она их на ура. И последняя радость так радость: Данила Козловский. Неприлично красив и брутален и очень прилично играет, даже очень очень, я влюбилась!
9/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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um007
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Нет, это не буря в стакане. Это реальная опасность для будущего. Из свалки, в которую превратилась страна, надо выбираться.И это может сделать поколение, идущее за generation P.
Если поймет, что есть другая Россия и другие люди...
Фильм понравидся. Только депутатша Кожевникова вызвала полное отвращение.Надо чтобы молодежь его посмотрела обязательно.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Не смотря самого fильма, читал книгу, и поэтому скоропалительно отрецензировал fильм. Но, понял что не прав. Браво режиссер, браво Казловский, давно не видел качественный Русский fильм. Очень разное звучание с книгой, я аж удивился. Крайне гармонично, в тему преувеличено конечно, но гармонично, 100%. 8\10. Поддержите наш кинематограf, они молодцы....
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (AVVA, 06/10/2012 - 14:19:11):
Качество книги, сильно преувеличено и разрекламировано. Мне не очень понравилось, не поверил я персонажу и автору. Да и сама драма, в общем то, давно описана такими авторами как Лермонтов (герой нашего времени), Элисс (Американский психопат), да и наверное 99 fранков в ту же тему. на 5 из 10 наверное.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Криштиану
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
я несколько раз видел трейлер в кино, и каждый раз рядом сидящий со мной человек восклицал: "Ооооо, это же The ТЁЛКИ!!!!" Почему все в начале так думают?
2 апреля 2015, 12:51
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Viking_M
2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень понравился. ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Настя596
2 апреля 2015, 12:51
Первая половина фильма-полное гавно, вторая ничего-вытягивает,но в целом кино одноразовое,убить время!
2 апреля 2015, 12:51
0
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MariaAlexandrovna
2 апреля 2015, 12:51
Изначальное вложение бабла в рекламу,сообщило о "надобности" просмотра фильма.О фильме говорят ( это уже как следствие вложенных бабок) - это главное.
Как сказал писфрог "Фильм сняли исключительно для зрителя, у кого денег нет или их довольно мало.", - вот и наслаждаемся.
Я может быть и посмотрю,но потом дома. Не хочу принципиально нести бабки в кино. Ведь в конце концов именно на это сделана ставка.
Деньги.Деньги.Деньги.
2 апреля 2015, 12:51
0
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
весь держал внимание зрителя главный герой ,он же актер Козловский и сыграл великолепно!!!
думаю если бы не он ,не смотрела бы вообще так как мне эта тема не близка и неинтересна ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Bladevita
2 апреля 2015, 12:51
Ну, что сказать... Заказуха она и есть заказуха. Бабосы-то Минкульт вложил, надо стало быть социалочку отбивать.
Говорить особо нечего, в целом мнение такое же как у Писфрога. Про общество потребления всё уже рассказано в "Generation "Пи" Гинзбурга, причём, гораздо круче и доходчивей. Книжка сама по себе далеко не шедевр, а кинцо вообще не было смысла снимать.
Из всего фильма порадовал только ПутинБэтмэн, остальное фуфло.
2 апреля 2015, 12:51
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
ни как не пойму , блин , где вы все видите классовую расчлененку !? по-моему фильм про мужика которому давно пора женится , но просто на ком попало , а на хорошой бабе -золушке ✊
хреново одному то ...✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Розака
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 11/09/2012 - 08:42:05):
Книга - полная калька с 99 франков Бегбедера
посмотрела это... посмотрела 99 Франков.... ну ничего общего...
сей опус явно ни о чем, честно говоря, я так и не поняла основную мораль фильма,
а 99 франков лучше с поколением П сравнить... да
2 апреля 2015, 12:51
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majaronna
2 апреля 2015, 12:51
Шли с намерением составить представление о фильме.тк. книжка не понравилась.А он оказался гораздо лучше. Отступления от сюжета пошли на пользу.Да и общая амтосфера фильма не такая мерзкая,как в книге.Снято хорошо ,играют отлично.Козловский - загляденье,но тут никто и не спорит с этим.В общем,фильм вполне зрелищиный,рекомендую.Хотя у каждого свое восприятие.
2 апреля 2015, 12:51
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Розака
2 апреля 2015, 12:51
ну и книги разные... взята только общая канва ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Розака
2 апреля 2015, 12:51
это конечно уже офф-топ и к фильму отношения вообше не имеет.
но или мы по-разному книги читали или разные книги вообще ✊
в 99 франков издевка не над клерками и корпорациями, а над обществом потребления в целом, как упаковка определяет жизнь скажем так ... а у Минаева совсем не про это...
2 апреля 2015, 12:51
0
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 15/10/2012 - 02:53:44):
Русский Джошик
ну честно сказать он пока только в одном фильме " выстрелил " ...фильм Одиночка очень понравился , но актеры не дотянули.. как-то шаблоно
2 апреля 2015, 12:51
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До Эллиса ,я не читал такой прозаической\параноидальной книги, где основным совпадением, не сама мораль является, (она понятна, в Америке это развитие и падение нравов, случилось в 80х, а Минаев написал уже в 2000х, когда это начало случаться у нас). Я реально патриот, но у Минаева это сопливая "буря в стакане" и он был не первый в этой идеи. При чем, очень коряво написано (особенно похоже на Эллиса, это "Телки" роман ). А учитывая, что я в принципе знаю, прототипы этих ребят, что описаны в книге (и будут показаны в кино), сожаление и сочувствие им в Москве я не испытываю,,,,,, это смешно (они сами так думают). Им в основном грустно, когда они долго нюхают и потом их уже не так вставляет. Вобщем еще 50 лет в Москве пройдет, пока начнут появляться, настоящие Наши герои. Хотя бы Печорины, вернулись бы, я бы уважал. А так все хлам, даже не надейтесь...
Книгу читала давно, но отступлений по-моему много, по-крайней мере экстримистскую линию девочки Юли не помню совсем. Вообще с романом фильм не ассоциируется, что ему явно в плюс. И в отличии от депрессивной книжной концовки, здесь финал с проблеском надежды и довольно остроумный.
Минус балл за революционеров и пару-тройку передовых монологов о никчемной жизни и никчемных нас, но без этого никак, надо же было какую то философию в фильм толкнуть, даже и псевдо.
Актеры, все на своих местах, претензий ни к кому, бедную Машу Кожевникову замучали конечно ролями истеричных тупых шлюх, но играет она их на ура. И последняя радость так радость: Данила Козловский. Неприлично красив и брутален и очень прилично играет, даже очень очень, я влюбилась!
9/10
Если поймет, что есть другая Россия и другие люди...
Фильм понравидся. Только депутатша Кожевникова вызвала полное отвращение.Надо чтобы молодежь его посмотрела обязательно.
Качество книги, сильно преувеличено и разрекламировано. Мне не очень понравилось, не поверил я персонажу и автору. Да и сама драма, в общем то, давно описана такими авторами как Лермонтов (герой нашего времени), Элисс (Американский психопат), да и наверное 99 fранков в ту же тему. на 5 из 10 наверное.
Как сказал писфрог "Фильм сняли исключительно для зрителя, у кого денег нет или их довольно мало.", - вот и наслаждаемся.
Я может быть и посмотрю,но потом дома. Не хочу принципиально нести бабки в кино. Ведь в конце концов именно на это сделана ставка.
Деньги.Деньги.Деньги.
думаю если бы не он ,не смотрела бы вообще так как мне эта тема не близка и неинтересна ✊
Говорить особо нечего, в целом мнение такое же как у Писфрога. Про общество потребления всё уже рассказано в "Generation "Пи" Гинзбурга, причём, гораздо круче и доходчивей. Книжка сама по себе далеко не шедевр, а кинцо вообще не было смысла снимать.
Из всего фильма порадовал только ПутинБэтмэн, остальное фуфло.
хреново одному то ...✊
посмотрела это... посмотрела 99 Франков.... ну ничего общего...
сей опус явно ни о чем, честно говоря, я так и не поняла основную мораль фильма,
а 99 франков лучше с поколением П сравнить... да
но или мы по-разному книги читали или разные книги вообще ✊
в 99 франков издевка не над клерками и корпорациями, а над обществом потребления в целом, как упаковка определяет жизнь скажем так ... а у Минаева совсем не про это...
ну честно сказать он пока только в одном фильме " выстрелил " ...фильм Одиночка очень понравился , но актеры не дотянули.. как-то шаблоно
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