Киноафиша Фильмы Темно-синий, почти черный Награды и номинации фильма Темно-синий, почти черный

Награды и номинации фильма Темно-синий, почти черный 2006

Венецианский кинофестиваль 2006 Венецианский кинофестиваль 2006
UAAR Award
Победитель
Best Film (Venice Days)
Победитель
Label Europa Cinemas
Победитель
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2006 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2006
Гран При
Победитель
Премия «Дон Кихот» — особое упоминание
Победитель
