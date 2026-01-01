Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы 101 далматинец Награды и номинации фильма 101 далматинец

Награды и номинации фильма 101 далматинец 1996

Золотой глобус 1997 Золотой глобус 1997
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Best Make Up/Hair
Номинант
 Best Make Up/Hair
Номинант
