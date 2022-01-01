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Забойный футбол
Забойный футбол, 2004: актеры и роли
Manner wie wir
Забойный футбол
2004 / Германия
5.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Забойный футбол, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Шерри Хорман
Sherry Hormann
В ролях
Максимилиан Брюкнер
Maximilian Brückner
Лиза Поттхофф
Lisa Maria Potthoff
Дитмар Бар
Саския Вестер
Saskia Vester
Рольф Захер
Rolf Zacher
Мариэль Милловитш
Давид Ротт
Кристиан Беркель
Christian Berkel
Чарли Хюбнер
Charly Hübner
Маркус Джон
Андреас Шмидт
Andreas Schmidt
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